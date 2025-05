O Benfica está na luta por mais dois títulos esta temporada - o Campeonato Nacional e a Taça de Portugal - ambos contra o Sporting, mas Bruno Lage desvaloriza a situação e olha apenas para o próximo duelo da Liga frente ao Estoril.

«Uma coisa tenho a certeza, que é: não são estes quatro jogos que vão fazer de mim melhor ou pior treinador. O que vai acontecer no final é nós termos mais títulos ou menos títulos. Agora, o que eu sinto, toda a gente está com uma benção enorme a cada momento e com um milagre suficiente para fazer as coisas bem. Por isso, para nós chegarmos lá amanhã confiantes, humildes, trabalhadores, dedicados a fazer um grande jogo contra esta equipa do Estoril, que realmente é um jogo muito difícil e muito importante para nós», referiu em conferência de imprensa o técnico dos encarnados.

Bruno Lage, começou a temporada a meio, quando o Benfica viva um período de instabilidade, no entanto, Lage sente que o balneário está pronto para esta reta final da época.

«Sente-se no olhar a vontade deles perseguirem a mensagem da equipa técnica, foi isso que eu senti. Desde o primeiro momento uma enorme vontade em querer perceber as nossas ideias, em querer perceber a nossa forma de jogar e depois a ambição deles, a ambição da equipa técnica, a ambição da estrutura em vencer títulos», afirmou.

«Nós sabemos muito bem o que é estar no Benfica, nós temos que entregar resultados e é isso que nós temos de fazer. Nos próximos quatro jogos nós temos de entregar resultados, nós temos de entregar títulos e é isso que eu quero ajudar a fazer, a entregar os títulos aos benfiquistas», concluiu o técnico de 48 anos.

O Benfica joga contra o Estoril, na Amoreira numa partida da 32.ª jornada da Liga que está marcada para sábado, às 20h30, e poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.