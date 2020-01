Apesar da vantagem considerada para a concorrência, Tomás Tavares não dá o campeonato como decidido a favor do Benfica e lembrou que há ano o cenário que se verificava era o inverso.

«[O momento] Traz mais confiança, mas estar com sete pontos de vantagem não quer dizer nada. No ano passado fomos campeões e estivemos a sete pontos do FC Porto. Por isso, temos de pensar jogo a jogo, trabalhar sempre e nunca relaxar», avisou em declarações aos jornalistas à margem de uma visita a uma escola da Amadora.

Tomás Tavares, de apenas 18 anos, foi lançado esta época por Bruno Lage e já leva 17 jogos realizados. O futebolista abordou a aposta do clube na formação e a retenção dos jovens talentos. «Nós fazemos o trajeto todo no clube com as melhores condições e estamos preparados para chegar à equipa principal e fazer um bom trabalho. Isso é o reconhecimento do treinador, do presidente e é sempre bom», disse, antes de mencionar nomes de jogadores da mesma posição que podem vir a saltar em breve para a equipa principal encarnada.

«Temos uma grande formação, estamos num grande clube para evoluir e qualquer jogador que trabalhe sempre e bem, passando pela equipa B, está mais perto de chegar à equipa principal. Toda a gente está com os olhos postos na formação do Benfica. Na minha posição há vários: o João Ferreira, que fez a pré-época, o Filipe Cruz e outros grandes jogadores.»

O lateral-direito falou ainda sobre o próximo jogo do Benfica, na sexta-feira diante do Belenenses no Estádio da Luz e no qual poderá voltar às opções iniciais, atendendo ao facto de André Almeida estar em risco de exclusão para o clássico da jornada 20 diante do FC Porto. «Se espero jogar? Não sei. Trabalho para ter sempre uma boa resposta quando a oportunidade chegar. Veremos sexta-feira, a decisão é do mister e estou tranquilo com qualquer que for a decisão.»

Num dia marcado pela transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United, Tomás Tavares foi questionado acerca deste tema e se tem como objetivo seguir um dia as passadas do médio internacional português.

«Eu estou bem no Benfca. Cumpri um sonho este ano, que foi estrear-me. Espero trazer muitas alegrias a este clube e o meu foco é sempre o Benfica. Em relação ao Bruno Fernandes, escolheu sair, penso que era isso que ele queria e não tenho muito a dizer sobre isso», destacou, confirmando a ambição de um dia chegar à Seleção Nacional: «Seria um orgulho.»