A viver a terceira época pelo Benfica, Trubin, de 24 anos, segue intocável na baliza das águias. No rescaldo ao triunfo sobre o Nápoles (2-0), na sexta jornada da fase liga da Champions, o gigante ucraniano recorreu às redes sociais para analisar o momento da turma de José Mourinho.

«Há muita conversa à volta, mas a resposta está sempre dentro de campo. A equipa fez um grande trabalho e conseguiu uma vitória importante em casa. Temos novos desafios pela frente, por isso continuamos a trabalhar com dedicação», escreveu.

Depois de 48 e 51 jogos em 2023/24 e 2024/25, respetivamente, Trubin leva 22 partidas e 15 golos sofridos nesta época.