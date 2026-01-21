A imprensa turca anuncia esta quarta-feira que Rafa Silva está a caminho de Lisboa para reforçar o Benfica e mostra uma fotografia do antigo internacional português no aeroporto de Istambul.

Segundo estão a avançar os jornais turcos, Rafa Silva, acompanhado por Mário Branco, deixou a capital turca, a caminho de Lisboa, num voo privado.

Tal como tinha anunciado o Maisfutebol, Besiktas e Benfica têm um acordo praticamente selado para a transferência do avançado.

