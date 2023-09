O presidente do Benfica, Rui Costa, fez um balanço do mercado do clube. O líder das águias considerou a janela de transferências como positiva e explicou a saída de Gonçalo Ramos ao PSG, lembrando que a necessidade que os emblemas portugueses têm de realizar vendas.



«A saída do Enzo já está mais do que falada, este ano vendemos o Gonçalo pelos valores que se conhecem e que podem chegar aos 80 milhões de euros. Bem sei que cada adepto sofre com saída de um jogador influente. Mas não sofre menos do que quem tem de fazer esta venda. O Gonçalo foi um jogador que fez um ano extraordinário, que veio da formação e que fez sempre tudo bem pelo Benfica», começou por dizer, à BTV.

«Todos os anos se discutem as saídas dos jogadores titulares, mas todos têm de saber que não há clube em Portugal que possa fazer a sua vida sem vender jogadores. Uma venda tinha de ser feita e a venda do Gonçalo permitiu deixar no plantel outros jogadores importantíssimos, preferido nós fazer a venda mais cara. Com apenas uma venda, impedimos a saída do Neres, do Morato, do Florentino, do Musa... Também tivemos propostas pelo António Silva e pelo João Neves. Para fazer o mesmo valor, teríamos de fazer quatro ou cinco vendas», acrescentou ainda.



Rui Costa sublinhou que a venda do avançado, internacional AA por Portugal, permitiu ao Benfica «chegar até ao final da época sem ter de vender mais nenhum jogador».

