Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Moreirense, Nélson Veríssimo agradeceu as palavras de Rui Costa na entrevista que deu ao longo da semana no canal do clube, que o descreveu como «um benfiquista ferrenho»

«Relativamente à entrevista do presidente, agradecer as palavras que teve sobre a minha entrada na equipa A. Quando se muda de treinador há uma nova metodologia de treino, outras ideias e é isso que se espera com a nossa entrada. Os jogadores têm tido um compromisso e entrega absoluta à nova forma de trabalhar, que é perfeitamente normal quando se muda de treinador. A partir daí é preparar os jogos e sempre na perspetiva de lutar pelos três pontos, como aconteceu com o Paços», disse o treinador das águias esta sexta-feira.

O presidente dos encarnados acredita que Veríssimo pode ficar à frente da equipa depois do final da época, mas o técnico não quis traçar o futuro para lá destes seis meses.

«É sinónimo de confiança, estamos completamente alinhados nos objetivos para esta época e conquistas que temos para fazer. O nosso foco é jogo a jogo até ao final da temporada. Até lá, muita água vai correr debaixo da ponte. No final, logo se vê essa questão. Agradeço a confiança, estando aqui temos de trabalhar diariamente para conquistar os objetivos», frisou.

Recorde-se que Nélson Veríssimo deixou o comando da equipa B do Benfica e assumiu a turma principal após a saída de Jorge Jesus e foi apontado como técnico até ao final de 2021/22.