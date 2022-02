Alejandro Grimaldo, que saiu do último jogo do Benfica com queixas na coxa esquerda, está convocado para visita dos encarnados a casa do Boavista, nesta sexta-feira à noite.

A garantia foi dada por Nélson Veríssimo, que perspetivou um duelo de elevado grau de dificuldade perante uma equipa equipa que disse ser bem orientada.

«Espera-nos jogo difícil perante uma equipa que, jogando em casa, tem sempre uma força acrescida na sua dinâmica em termos globais. É uma equipa que pratica um futebol positivo dentro daquilo que é ideia de jogo do treinador. Esperamos o jogo difícil mas mais importante é centrarmos as nossas atenções no que temos de fazer, no jogo ofensivo e na forma como temos de defender. Espera-nos um jogo competitivo, no qual sabemos que temos de estar a um nível de ativação muito elevado e com a intensidade e agressividade positiva também em níveis elevados para sairmos de lá com o objetivo conseguido: fazer um bom jogo e conquistar os três pontos», vincou o treinador do Benfica na antevisão ao jogo da 23.ª jornada da Liga.

As duas equipas voltam a defrontar-se escassas semanas após o jogo para a meia-final da Taça da Liga, que terminou empatado a um golo e que as águias acabaram por só conseguir levar a melhor no desempate por penáltis. Veríssimo disse que voltou a analisar esse jogo, mas considerou que há novas peças em cima da mesa que podem contribuir para que as duas equipas tenham dinâmicas diferentes nesta sexta-feira. «Houve jogadores do Boavista que não puderam estar presentes pelos compromissos nas seleções, como também aconteceu connosco. A ideia do treinador vai estar presente, mas os protagonistas podem alterar algumas dinâmicas do próprio jogo. Mas tivemos em linha de conta o jogo que fizemos com o Boavista para Taça da Liga. Em função dessa análise, ver quais são as debilidades e o que podemos aproveitar relativamente ao Boavista. A equipa do Petit tem dinâmicas ofensivas muito interessantes, diferentes à esquerda e à direita, e é uma equipa muito competente a defender. Certamente não será um jogo fácil para nós, mas o objetivo é ir ao Bessa e conquistar os três pontos», rematou.