Darwin Nuñez vai voltar a jogar esta quarta-feira numa das maiores montras do futebol mundial, no Estádio de Anfield, frente ao Liverpool. O avançado uruguaio já é um dos jogadores mais cobiçados no mercado e Nélson Veríssimo, em conferência de imprensa, assume que dificilmente o Benfica vai resistir às propostas que vão surgir.

«É a lei do mercado. Obviamente que jogadores como o Darwin, e os melhores jogadores, a ideia seria mantê-los todos, mas estamos num mercado de concorrência, em que os clubes precisam de capital para a gestão diária. Falando concretamente do Darwin, perceber que está a ter uma evolução muito grande, tem qualidade inata, está a construir o seu caminho em função do que faz individualmente e em equipa», começou por analisar.

A contratação de Darwin foi o maior investimento do Benfica num só jogador até ao momento, mas, ao que tudo indica, não irá ficar por muito mais tempo na Luz. «No final da época, se tiver de ir, temos de aceitar, mas é a lei do mercado. Perceber que em Portugal, as coisas são mesmo assim. Temos de encarar isto numa perspetiva de contratar, valorizar, potenciar, e depois há mercados mais fortes e em função disso há jogadores que não conseguimos manter. O Benfica não foge a isso», referiu.

Darwin vai jogar, mas Rafa Silva vai ficar de fora, depois de já ter falhado o último treino de preparação para o embate com o Liverpool. «Relativamente ao Rafa, todos sabemos da importância que ele tem na nossa equipa, tem caraterísticas diferenciadas e temos de colmatar a sua ausência, mas temos soluções que vão dar resposta positiva. Temos de optar pelo jogador que se adeque mais à estratégia de jogo. Lamentar a ausência dele, mas temos muita confiança no resto do plantel», comentou ainda o treinador.