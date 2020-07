O FC Porto sagrou-se campeão nacional na passada quarta-feira após ter derrotado o Sporting (2-0), no Dragão. Ora o técnico do Benfica, Nélson Veríssimo, felicitou os dragões pela conquista do campeonato.



«Felicito o Sérgio Conceição, a sua equipa técnica e os jogadores pela conquista que tiveram. Tivemos a primeira volta em que estivemos muito bem, sempre na frente, mas na segunda volta isso não aconteceu com a regularidade que queríamos. O FC Porto somou mais pontos do que nós, por isso, felicito-os pela conquista que tiveram», disse, em conferência de imprensa.



A final da Taça de Portugal, precisamente contra os dragões, foi um dos temas que marcou a conversa com os jornalistas. O treinador das águias preferiu, no entanto, recusar abordar o jogo, lembrando que a sua equipa ainda tem dois jogos por disputar na Liga.



«Não posso dissociar os dois jogos que faltam da final da Taça. O objetivo é vencer os três. Ganhar a Taça de Portugal fará de mim uma pessoa realizada como qualquer benfiquista. Desde o início de época que estamos aqui para ganhar jogos e conquistar títulos. A Taça de Portugal é um objetivo», assumiu.



«Estamos a entrar em algo que não gosto e tenho de ser coerente. O foco e a minha atenção estão no jogo seguinte, ainda faltam dois jogos. As nossas energias têm de estar concentradas no jogo de amanhã. O foco do jogadores está no Desp. Aves até porque a preparação apontou nesse sentido. O nosso discurso interno é direcionado para o jogo seguinte. Acredito que no subconsciente, os jogadores pensem na final da Taça, mas neste momento o Desp. Aves é que importa», acrescentou.