O Benfica volta a mudar o chip para a Liga este sábado para receber o Belenenses no Estádio da Luz entre os dois jogos com o Liverpool para a Liga dos Campeões e antes do dérbi com o Sporting. Uma sequência de jogos de elevado grau de dificuldade que deve abrir espaço para o Nélson Veríssimo gerir o plantel este sábado frente aos «azuis». João Mário, que não é titular desde a final da Taça da Liga, no início do ano, deve agora entrar nesta equação.

«Acima de tudo temos de perceber que tivemos jogadores nas seleções e neste período de quinze dias temos cinco jogos de grau de dificuldade elevado. Vamos ter em conta a gestão mais física dos jogadores. Vamos ver os que estão mais aptos fisicamente dentro da estratégia que temos para o jogo para fazer a abordagem sem nunca desvalorizar a importância do jogo com o Belenenses», começou por destacar o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo da 29.ª jornada da Liga.

Quanto à prolongada ausência de João Mário entre as opções iniciais, o treinador considera que é uma questão de oportunidade. «É um bom jogo para todos os jogadores que tiverem oportunidade de jogar amanhã darem uma boa resposta, como têm dado, independentemente de jogarem muito ao pouco. Os que têm tido oportunidade de jogar têm dado boas respostas. Depois cabe ao treinador tomar uma decisão em função das características do próprio jogo e dos próprios jogadores», referiu.

Apesar de não ser titular, Nélson Veríssimo salientou o facto dos jogadores que têm entrada durante os jogos darem também uma boa resposta. «Aquilo que me apraz dizer é que os jogadores, jogando muito ou jogando pouco, têm dado resposta. Há jogadores que não têm jogado tanto como gostariam, mas aquilo que tem sido as boas respostas que têm dado no treino, coloca-nos as tais boas dores de cabeça que fazem que, quando o treinador vai para casa a pensar, fique sempre a pensar naquilo que são as melhores soluções. De uma forma global, todos têm dado boas respostas ao treino e ao jogo», acrescentou.

O primeiro jogo com o Belenenses, ainda na primeira volta, no Estádio Nacional, ficou marcado por uma goleada por 7-0, depois dos «azuis» terem subido ao relvado com apenas nove jogadores. «Não tenho nada a acrescentar ao que já foi dito sobre esse assunto. Em tempo devido, o clube tomou uma posição, acho que isso já lá vai, está arrumado, agora é direcionar para a importância do jogo de amanhã», comentou ainda o treinador do Benfica.