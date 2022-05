Em vésperas do Clássico que pode dar o título ao FC Porto, Nélson Veríssimo confirmou que o presidente do Benfica, Rui Costa, apelou ao orgulho dos jogadores.



«O presidente está diariamente connosco e fala várias vezes à equipa. Não posso atribuir um momento diferenciado relativamente à conversa. Dentro da lógica de intervenção que tem em vários momentos, acabou por ser natural a forma como o presidente se dirigiu à equipa. Não vejo significado muito relevante em comparações com outras. É mais um jogo, mas sabemos a importância do mesmo. Houve uma intervenção da parte do presidente como houve em situações anteriores. O mais importante é sabermos a resposta que temos de dar amanhã, e estou pleno de confiança no que vamos fazer.», referiu, em conferência de imprensa.



Anunciada a chegada de Roger Schmidt para a próxima temporada, o técnico das águias recusou falar sobre o futuro.



«Ainda faltam dois jogos. Estamos a falar do futuro e a minha ideia não é projetar o futuro. O meu foco está no presente e o presente é o jogo com o FC Porto em casa e depois em Paços de Ferreira», disse.



