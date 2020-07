No final da semana anterior, o Benfica oficializou a chegada de Jorge Jesus para o comando técnico da equipa. Na antevisão da partida frente ao Desp. Aves, que pode não se realizar, Nélson Veríssimo garantiu que não viu qualquer mudança de comportamento no plantel encarnado após a notícia do regresso do treinador.



«Tem sido encarado de uma forma natural, tem sido debatido. Daquilo que foi a nossa perceção relativamente ao dia a dia dos jogadores, no empenho e concentração deles, não notámos diferenças. Cada um terá a sua perceção. Nas dinâmicas da equipa não notei nada diferente», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O técnico interino das águias aproveitou ainda a ocasião para dar as boas-vindas a Jesus.



«Sobre a questão do mister Jorge Jesus... é dar-lhe as boas-vindas a uma casa que ele bem conhece, desejo-lhe sucesso pois o sucesso dele, é o sucesso de todos os benfiquistas. Em relação aos jogadores sinceramente não sei, teríamos de perguntar individualmente. Não notei diferenças no empenho e compromisso dos jogadores nem notava esperar», disse.



Por último, Veríssimo confirmou que Adel Taarabt continua de fora da equipa.



«O plantel tem 26 jogadores e todos fazem parte. É natural que existam alterações pontuais fruto do momento e da equipa adversária. A preparação não está indiferente a isso. O Adel está de fora, não vai a jogo», concluiu.