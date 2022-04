Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Sporting (2-0), no Estádio de Alvalade, em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[O que muda depois da vitória de hoje? Benfica acredita no segundo lugar?]

- Acreditamos. A estratégia muda. Na antevisão deste jogo tinha dito que tínhamos cinco jogos em que o objetivo passava por cinco vitórias. Na perspetiva de perder o jogo, o Sporting garantia o acesso direto à Liga dos Campeões. É uma perspetiva de ver o copo meio vazio, a nossa é vê-lo meio cheio. O objetivo passa agora por chegar ao segundo lugar. Esta equipa acreditou porque reconheceu qualidade ao adversário. Não muda nada. Daqui para a frente temos quatro jogos. Famalicão, Marítimo, Porto e Paços de Ferreira. Hoje foi assim, depois vamos ver.

[Anular o Sporting nas bolas paradas também foi importante?]

- Acima de tudo, temos de ter consciência dos erros que tínhamos vindo a cometer, e as bolas paradas têm sido um deles. Ainda agora vimos a meia-final do Liverpool com o City e o Konaté fez um golo no mesmo sítio. A bola parada é um processo que temos sempre de melhorar, é um processo contínuo.

[Primeira vitória esta época frente a um dos «grandes»?]

- É a realidade. Recordo-me que o primeiro jogo que fiz foi no Dragão, perdemos. Depois jogámos a final a Taça da Liga e também perdemos, mas encarámos esses momentos com momentos de aprendizagem para tentar evoluir. Os jogadores evoluíram, a equipa técnica também, depois é escolher a as melhores opções e a melhor estratégia para conseguirmos o resultado que conseguimos hoje. Com um bloco mais alto ou mais baixo, temos de reconhecer as capacidades da nossa equipa, depois olhar para o adversário. Se as coisas não tivessem corrido bem, se tivéssemos perdido hoje em Alvalade, iam dizer que tínhamos jogado com um bloco baixo. Qual é o problema?