*Por Carlos Eduardo



Após a vitória em Tondela, Nélson Veríssimo confirmou a saída de Pizzi do Benfica, confirmando a informação adiantada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



«O Pizzi entendeu que deveria ouvir e aceitar a proposta de outro clube. Na mesma linha do André Almeida, o Pizzi tem muitos anos de Benfica e conquistou muitos títulos. Teve importãncia nos momentos em que jogou e nos que não jogou. Não podemos avaliar os jogadores por jogarem muito ou pouco. Isso não invalida que, em função das propostas, o jogador dê um novo rumo à carreira», referiu, na sala de imprensa do João Cardoso.

O técnico dos encarnados justificou ainda o facto de André Almeida ter sido suplentes, lateral que havia sido titular na derrota contra o Gil Vicente na jornada passada.



«É um dos jogadores com muitos anos de Benfica. Temos muita estima por ele. Por tudo o que representa na equipa. Não o podemos avaliar por jogar muito ou pouco. É um jogador muito importante. A forma física, para mim, não tem importância nenhuma. É um dos que está no lote e, depois, o treinador toma as opções», esclareceu.