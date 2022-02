O Benfica sofre golos há seis jogos, mas Nelson Veríssimo garante que a equipa está preparada emocionalmente e fisicamente para defrontar o Ajax esta quarta-feira na máxima força. O Benfica tem seis habituais titulares em risco de falhar o jogo da segunda mão, mas o treinador garante que vai jogar a melhor equipa sem pensar no jogo de Amesterdão.

«A questão emocional tem a ver com os resultados, fisicamente é uma questão que não percebemos porque é colocada. Pode-se colocar a questão dos últimos minutos em alguns jogos, em que não conseguimos dominar o jogo, mas não achamos que isso seja questão física. Temos de ter capacidade de roubar a bola ao adversário e manter a posse e temos de melhorar isso. Mas o jogo de amanhã é de características completamente diferentes onde essas questões não entram. Amanhã entra a capacidade dos jogadores e como se prepararam para passar esta eliminatória», destacou o treinador na antevisão do jogo.



Gilberto, Grimaldo, Otamendi, Weigl, João Mário e Rafa Silva estão risco de falhar o jogo da segunda mão caso vejam um amarelo esta quarta-feira na Luz. «Claro que sabemos que temos jogadores em risco, mas isso não interferiu em nada na preparação. Relativamente ao poderio ofensivo do adversário, sabemos e reconhecemos esse poderio, e tivemos de identificar as dinâmicas de jogo que têm, e estabelecer estratégias para conseguir superar esse poderio», referiu.

Veríssimo assume que o Benfica vai ter preocupações defensivas, para travar o Ajax, mas garante que a sua equipa também vai criar problemas ao adversário. «Não nos podemos focar só nisso, é preciso focar no que podemos, devemos e vamos fazer com bola, tendo em conta o que identificámos defensivamente na equipa do Ajax, sendo que sofrem poucos golos. Mas há determinadas dinâmicas que podemos criar para explorar as fragilidades defensivas deles», acrescentou.

Antony é uma das «armas» que o Ajax deverá apresentar na direita do ataque. «Isso nós sabemos como o podemos travar, mas não vou partilhar. Acima de tudo, reconhecer que é um jogador de corredor, mais que o Tadic. Perto de zonas de finalização procura movimentos interiores, e é um dos muitos jogadores deles que temos de ter em conta, para além da ideia coletiva. Ele particularmente merece uma atenção mais cuidada, mas não vamos olhar só ao que é individual», comentou.



Do lado do Benfica, Veríssimo destacou ainda a «experiência» de Vertonghen neste tipo de jogos. «Naturalmente pela experiência que tem, não só pelo número de jogos, mas pelos clubes onde passou, tem uma importância diferenciada em função dos contextos competitivos onde já esteve. É um jogador importante, mas tal como todos os outros o são, até os mais novos», referiu ainda.