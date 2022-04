O Benfica tem acordo com Roger Schmidt para assumir o comando da equipa a partir de 2022/23 conforme noticiou o Maisfutebol. Nélson Veríssimo, atual treinador dos encarnados, frisou que as notícias que dão conta da chegada do alemão à Luz não lhe causam incómodo.

O treinador, com algum sentido de humor, começou por mostrar que estava preparado para abordar o assunto. «Já me enganei, pensei que essa seria a segunda questão da conferência de imprensa e não foi. Foi a terceira. Não me incomoda nada», começou logo por destacar.



«Como já tive oportunidade de dizer, estou a par de tudo o que está a acontecer. Não me incomoda nada. A minha preocupação tem de ser a preparação dos treinos e dos jogos. Quanto ao resto, nada a dizer», acrescentou.

Quanto às notícias que apontam o treinador alemão como seu sucessor, Nélson Veríssimo diz que é «natural». «É natural falar-se do nome de outros treinadores, não me causa nenhuma preocupação. Tenho contrato até final da época e esta situação é normal. Não afetam em nada o meu compromisso e empenho: tenho muito orgulho em representar o maior clube português e um dos maiores do mundo», sublinhou.

Uma questão que não afeta o treinador, nem os jogadores. «Também já tive a oportunidade de dizer que a melhor forma para avaliar essa situação é no compromisso e na forma como os jogadores se dedicam no treino, na resposta que dão, na forma como se preparam para os jogos. Sobre isso não tenho nada a dizer», destacou ainda no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo deste sábado com o Belenenses.