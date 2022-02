Nélson Veríssimo garantiu que os erros cometidos na derrota diante do Gil Vicente, na última jornada, foram identificados e que o grupo está, agora, empenhado em dar uma resposta já esta segunda-feira, na deslocação a Tondela.

«A resposta que temos de dar a seguir a um resultado negativo é ganhar. Fizemos a análise do jogo, sabemos o que é que aconteceu, obviamente a análise foi feita entre a equipa técnica e os jogadores, trabalhamos durante a semana sobre aquilo que não fizemos bem nesse jogo, agora vamos orientar a nossa atenção para o jogo com o Tondela», começou por referir na antevisão do jogo da 21.ª jornada da Liga.

Além dos próprios erros, Nélson Veríssimo também analisou o adversário. «É uma equipa coletivamente com uma ideia de jogo bem definida, tem jogadores na frente que, em alguns momentos, podem causar alguns desequilíbrios, principalmente em situações de ataque à profundidade e no próprio jogo entrelinhas, portanto é uma equipa com a sua qualidade. Está numa posição na tabela classificativa no conjunto daquelas equipas que procura somar pontos para, na parte final da Liga, estar numa situação mais confortável. Temos de nos concentrar naquilo que podemos fazer, temos de melhorar», prosseguiu.

O Benfica, além dos parâmetros exibicionais, também precisa evoluir a nível mental. «A preparação emocional é ganhar os jogos Sabemos que trabalhar sobre vitórias dá outro conforto, outra confiança e, quando isso não acontece, podem surgir dúvidas pelo caminho. Dúvidas próprias de quem não está a ganhar. Sabemos que o caminho é ganhar os jogos para dar um grau de conforto e confiança à equipa. Obviamente que isso só não chega, é preciso olhar para o processo e perceber o que não está bem e trabalhar sobre esses aspetos durante a semana», destacou.

Em conclusão, Nélson Veríssimo garante que as falhas nos últimos jogos foram identificas e vão ser corrigidas. «Reconhecemos que os últimos resultados não são positivos e percebemos porquê. Fizemos essa análise, partilhámos com a equipa durante a semana. O que temos sentido é uma grande resposta dos jogadores e uma grande vontade que eles têm em já no próximo jogo dar essa resposta na qualidade do jogo e na procura dos três pontos que, nesta fase, é o mais importante», destacou ainda.