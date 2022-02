Nélson Veríssimo garante que as palavras do presidente Rui Costa no final do jogo com o Gil Vicente tiveram impacto no grupo que, agora, está comprometido a dar uma resposta esta segunda-feira na deslocação a Tondela.

«Acima de tudo dizer que os jogadores, treinadores e toda a estrutura sabem a dimensão do clube que estão a representar e sabe que essa dimensão não é compatível com os últimos resultados. Temos de aceitar essa responsabilidade e a motivação que temos é, primeiro, estar aqui a representar este clube, e segundo, é sabermos que o único caminho é ganhar», começou por enunciar o treinador na antevisão do jogo da 21.ª jornada.

Rui Costa foi ao balneário no final do último jogo e depois também falou em conferência de imprensa, exigindo que «ninguém se esconda». Quando o presidente vai ao balneário manifestar a sua opinião, obviamente que ouvimos com atenção e temos de ter uma reação àquilo que foram as palavras do presidente. Acima de tudo o presidente sublinhou o que nós no final do jogo já estávamos a sentir que é a frustração por não ter conseguido ganhar o jogo em nossa casa frente ao Gil Vicente. Transportamos as ideias do presidente e as nossas próprias ideias para a semana de trabalho. Sabemos as responsabilidades que temos», comentou.

O objetivo é reencontrar o caminho das vitórias. «A garantia que podemos deixar é que reconhecemos a fase que estamos a passar e, mais importante do que isso, sabemos o que estamos a fazer. Sabemos o que temos de corrigir, aquilo que temos de melhorar nas dinâmicas da equipa para que nos possa levar às vitórias e temos uma grande motivação para que isso aconteça», referiu.

A verdade é que as exibições do Benfica têm sido marcadas por manifestações de desagrado dos adeptos. «Em momento algum vamos abdicar daquilo que pensamos que são os ideais deste clube que é sempre lutar pela vitória e conseguir conquistar os três pontos jogo após jogo. Essa é a maior garantia que podemos deixar aos adeptos e contamos com o apoio deles. É natural que haja manifestações de desagrado, têm todo o direito, como já disse, aceitamos essas criticas. A única solução é trabalhar com grande empenho para reverter essa situação», acrescentou.

O presidente Rui Costa também apontou o dedo às arbitragens para justificar a atual conjuntura. «A questão das arbitragens não justifica tudo, mas contribuiu para a situação. Olhando para aquilo que foram as decisões de arbitragem desde a minha entrada aqui com o jogo no FC Porto tivemos situações que nos causaram alguma apreensão. Estas situações não explicam a situação na sua totalidade, mas contribuem para a situação», comentou ainda o treinador do Benfica.