Ainda que à distância, a equipa do Benfica teve de enfrentar a contestação dos adeptos após a derrota em Chaves, a terceira seguida para a equipa de Roger Schmidt.

Após o final do encontro, que terminou com triunfo flaviense (1-0), os adeptos do Benfica manifestaram a sua insatisfação com o ciclo da equipa, que nem sequer se aproximou muito dessa bancada.

O Benfica soma três derrota consecutivas, duas delas na Liga.

Veja o momento da contestação dos adeptos: