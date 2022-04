Adeptos do Benfica tiraram uma selfie com o treinador Roger Schmidt, apontado ao clube da Luz, esta quinta-feira, em Leicester, no final do jogo do PSV Eindhoven no King Power Stadium, para a Liga Europa.

O treinador alemão, que já tem um acordo definido com o Benfica para a próxima temporada, ia já a caminho do autocarro quando acedeu a um pedido de mais uma fotografia de um grupo de adeptos que o esperava com um cachecol do Benfica, como se pode ver no vídeo divulgado nas redes sociais.

Minutos depois, os mesmos adeptos também tiraram uma selfie com Vinicius que está cedido pelo Benfica ao clube de Eindhoven e que esta noite não saiu do banco no nulo com o Leicester.