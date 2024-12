Zeki Amdouni saltou do Benfica e marcou dois golos na vitória do Benfica sobre o Estoril (3-0), no Estádio da Luz, em jogo da 15.ª jornada da Liga.

O internacional suíço já tinha marcado o segundo golo do Benfica, logo depois de ter saltado do banco, e acabou por bisar, já em tempo de compensação, desta vez, de cabeça, a cruzamento de Beste.

Com este resultado, o Benfica será o novo líder da Liga.

Veja o segundo golo de Amdouni: