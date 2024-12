Zeki Amdouni saltou do Benfica e marcou o segundo golo do Benfica que está a vencer o Estoril, no Estádio da Luz, por 2-0.

Foi aos 75 minutos, na sequência de um primeiro remate de Akturkolu, com o internacional suíço a marcar na recarga.

Com este resultado, o Benfica será o novo líder da Liga.

Veja o golo de Amdouni: