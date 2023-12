Numa iniciativa de cariz solidário, António Silva e João Neves deslocaram-se ao Clube Atlético Cultural para uma experiência única: saber o que é o futebol para cegos.

De olhos vendados, com uns óculos especiais, os dois jogadores do Benfica sentiram dificuldades para se adaptar à escuridão, guiando-se exclusivamente pelos sons, mas João Neves até acabou por festejar um golo: «Eu ouvi, eu ouvi», gritou entusiasmado o jovem médio do Benfica num vídeo publicado pelo clube esta segunda-feira.

Ora veja: