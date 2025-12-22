Benfica
VÍDEO: árbitro marca penálti sobre Otamendi e Pavlidis converte
André Narciso assinalou castigo máximo depois de recorrer às imagens do VAR
O Benfica colocou-se em vantagem frente ao Famalicão graças a uma grande penalidade convertida por Pavlidis, aos 34 minutos de jogo.
André Narciso assinalou castigo máximo depois de recorrer às imagens do VAR Vasco Santos, considerando que Haas terá atingido de forma faltosa Otamendi.
