A chegada do Benfica ao Estádio José Gomes, na Reboleira, provocou um momento verdadeiramente hilariante. Quando saiu do autocarro para se deslocar para o palco do jogo, Arthur Cabral confundiu-se todo e seguiu em direção a um prédio de habitação particular. Até que foi avisado pelos seguranças que o estádio era para o outro lado...