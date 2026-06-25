Benfica
Há 27 min
VÍDEO: as primeiras imagens de Gabriel Índio ao serviço do Benfica
Clube partilhou vídeo dos exames médicos do brasileiro
DS
Clube partilhou vídeo dos exames médicos do brasileiro
DS
É uma espécie de oficialização por parte do Benfica - depois de o nome de Gabriel Índio aparecer na nota do primeiro treino das águias nesta quinta-feira, o brasileiro surge num vídeo relativo aos seus exames médicos.
O Benfica partilhou de tarde imagens em que o jovem de 17 anos surge a realizar os tradicionais exames. Além disso, ainda tirou uma fotografia ao lado de dois elementos que conhecem bem o Seixal - António Silva e Tiago Gouveia (regressado do empréstimo ao Nice).
Gabriel Índio ainda não completou 18 anos (só os fará a 25 de julho) e por isso ainda não foi formalmente anunciado pelo clube. Chegou do Athletic Club, de Minas Gerais, que compete na Serie B brasileira.
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