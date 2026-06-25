É uma espécie de oficialização por parte do Benfica - depois de o nome de Gabriel Índio aparecer na nota do primeiro treino das águias nesta quinta-feira, o brasileiro surge num vídeo relativo aos seus exames médicos.

O Benfica partilhou de tarde imagens em que o jovem de 17 anos surge a realizar os tradicionais exames. Além disso, ainda tirou uma fotografia ao lado de dois elementos que conhecem bem o Seixal - António Silva e Tiago Gouveia (regressado do empréstimo ao Nice).

Gabriel Índio ainda não completou 18 anos (só os fará a 25 de julho) e por isso ainda não foi formalmente anunciado pelo clube. Chegou do Athletic Club, de Minas Gerais, que compete na Serie B brasileira.