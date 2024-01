Alexander Bah e David Jurásek «mataram saudades» do Slavia Praga e foram visitar a equipa, que está a realizar um estágio no Algarve durante a paragem de inverno da Liga checa.



Os dois jogadores do Benfica, que foram contratados precisamente ao clube checo, aproveitaram para rever alguns antigos companheiros.



«O amor antigo não enferruja! As antigas celebridades David Jurásek e Alex Bah vieram visitar-nos ao Algarve. Ficámos muito felizes por vos ver», lê-se na legenda ao vídeo partilhado pelo Slavia no Instagram.



Ora veja: