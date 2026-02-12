Benfica
Há 1h e 18min
VÍDEO: Benfica convida o herói Rodrigo para visitar a Luz e assistir a um jogo
Criança de Castelo Branco salvou a mãe e contactou o INEM, revelando uma maturidade crucial
Rodrigo, de apenas 9 anos, marcou esta semana por um ato de coragem protagonizado a 5 de dezembro em Malpica do Tejo, no concelho de Castelo Branco. No carro, a criança apercebeu-se que a mãe perdeu os sentidos e contactou o INEM, revelando-se crucial para o desfecho. A mãe, de 35 anos, estabilizou e a história inundou as redes sociais nesta semana.
Atento a tal ato heroico, o Benfica convidou este jovem adepto para conhecer o Estádio da Luz e para assistir a um jogo. O convite foi feito por Anísio Cabral.
