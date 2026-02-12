Rodrigo, de apenas 9 anos, marcou esta semana por um ato de coragem protagonizado a 5 de dezembro em Malpica do Tejo, no concelho de Castelo Branco. No carro, a criança apercebeu-se que a mãe perdeu os sentidos e contactou o INEM, revelando-se crucial para o desfecho. A mãe, de 35 anos, estabilizou e a história inundou as redes sociais nesta semana.

Atento a tal ato heroico, o Benfica convidou este jovem adepto para conhecer o Estádio da Luz e para assistir a um jogo. O convite foi feito por Anísio Cabral.

RELACIONADOS
Clássico custa 38 mil euros em multas a FC Porto e Sporting
VÍDEO: comitiva do Benfica recebida em festa nos Açores
Associação de Futebol de Coimbra adia jogos do próximo fim de semana