O Benfica divulgou as imagens que mostram o regresso de Tiago Gouveia à competição, na equipa B, mais de sete meses depois de ter sofrido a lesão que comprometeu a corrente temporada.

No dia em que Bruno Lage congratulou-se com o regresso do extremo, o clube divulga as imagens de bastidores do regresso do jogador de 23 anos, desde a chegada ao Seixal, passando pelos preparativos no balneário, até às imagens do jogo de domingo com o Académico Viseu em que Tiago Gouveia atuou como lateral nos primeiros 45 minutos.

Tiago Gouveia não jogava desde 24 de agosto quando contraiu a grave lesão, na receção ao Estrela da Amadora (1-0), em jogo da terceira jornada.

Veja as imagens do contagiante sorriso de Tiago Gouveia: