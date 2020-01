Cervi resolveu a partida a favor do Benfica em Guimarães ao anotar o único golo do encontro na primeira parte. O argentino celebrou o tento com uma dança e mais tarde revelou que se inspirou em Snopp Dogg.



«É para ti Snopp Dogg», escreveu o jogador das águias no Instagram.



Veja:



Veja a dança de Snopp Dogg que inspirou Cervi a partir dos 40 segundos: