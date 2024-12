Após a vitória do Benfica em Arouca, Ángel Di María dirigiu-se à bancada onde estavam adeptos encarnados e cumpriu o sonho de uma família.



Com um cartaz em castelhano a pedir a camisola do extremo, os três aficionados das águias receberam das mãos do jogador a sua camisola e não seguraram as lágrimas. A família abraçou-se a chorar ainda sem conseguir acreditar no que tinha sucedido.



Veja: