Corria o minute 84 do encontro entre Benfica e Famalicão, na 18.ª jornada da Liga, quando na zona dos «No Name Boys» surgiu uma tarja com a mensagem «Força PC».

Face ao contexto, pressupõem-se que esta é uma mensagem satírica dirigida a Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto, que atravessa uma delicada situação de saúde.

Ora veja.