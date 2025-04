Fabrizio Miccoli foi recebido de forma entusiástica pelos adeptos do Benfica quando, no passado domingo, subiu ao relvado do Estádio da Luz, ao intervalo do jogo com o Arouca. O clube mostra agora os bastidores deste regresso a Lisboa do antigo avançado italiano que deixou marca no clube, entre 2005 e 2007, por empréstimo da Juventus.

Um vídeo que começa por mostrar o antigo avançado a rever alguns dos melhores momentos que passou no Benfica, antes de ser surpreendido pelos antigos companheiros de equipa, primeiro Simão Sabrosa e, logo a seguir, por Pedro Mantorras, que aparece mascarado de chauffeur e quase consegue enganar o italiano.

Seguem-se visitas ao Museu Cosme Damião e ao Estádio da Luz onde Miccoli tem mais reencontros emocionantes com Nuno Gomes, Shéu Han e Rui Costa.

Ora veja: