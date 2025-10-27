Após uma goleada ao Arouca, em casa, realizada no mesmo dia das eleições mais concorridas da história do futebol, na Luz, reina a alegria no grupo de trabalho da equipa principal de futebol do Benfica.

Na mais recente sessão de treino, cumprida nesta segunda-feira num dia soalheiro, no Seixal, José Mourinho e a sua equipa técnica dividiram a equipa em quatro grupos. Cada um deles tinha de somar mais pontos em várias estações, com desafios variados.

No final, ganhou o grupo composto por Joshua Wynder, Henrique Araújo, António Silva, Tomás Araújo, Dodi Lukebakio e Andreas Schjelderup. Na última estação, num jogo em espaço reduzido, o norueguês decidiu com um golo celebrado de forma efusiva.

Mourinho anunciou a equipa laranja como a vencedora e ainda tirou fotografias ao grupo mais forte. Gianluca Prestianni, em jeito de brincadeira, ainda tentou juntar-se ao retrato... mas foi afastado.

O Benfica joga com o Tondela em casa já nesta quarta-feira, para os quartos de final da Taça da Liga, pelas 20h45.