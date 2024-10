O Benfica triunfou, na noite deste domingo, sobre o Rio Ave (5-0), em encontro da 9.º ronda da Liga.

Numa primeira parte quase perfeita, Aktürkoğlu marcou aos 12, 16 e 45+2m.

Na etapa complementar, as águias asfixiaram os vilacondenses, com Schjelderup (79m) e Amdouni (81m) a capitalizaram a toada.

Desta forma, o Benfica retoma o terceiro posto da Liga, com 19 pontos, a oito do líder Sporting. Em todo o caso, as águias guardam um jogo em atraso, na Choupana.

Por sua vez, o Rio Ave é 13.º colocado, com oito pontos, mais três face à linha de água.

Ora veja.