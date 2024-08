Benfica e Moreirense dividiram pontos na noite desta sexta-feira (1-1). No primeiro encontro da quarta jornada da Liga, as águias resgataram um ponto no Minho, graças ao penálti capitalizado por Marcos Leonardo, aos 90+7m.

A primeira parte ficou marcada pelo golo anulado a Gabrielzinho, aos 45+2m. Há cinco minutos em campo, no lugar do lesionado Antonisse, o avançado brasileiro caiu no crivo do vídeoárbitro (VAR).

Face à ameaça de desvantagem, Roger Schmidt lançou Renato Sanches antes do reatar da partida, em detrimento de Florentino. Ainda assim, o ascendente dos visitantes não se traduziu em vantagem.

No outro lado, aos 84m, Ofori agradeceu o espaço para entrar na área, inaugurar o marcador e agravar a preocupação nas hostes encarnadas.

Em todo o caso, Marcos Leonardo resgatou um ponto, aos 90+7m, capitalizando um penálti.

O Benfica acumula sete pontos na Liga, ao cabo de uma derrota, um empate e duas vitórias caseiras. Os quatro pontos perdidos ficaram em Famalicão e no reduto do Moreirense.

No fecho desta jornada, as águias poderão ver os líderes a cinco pontos, caso Sporting ou FC Porto, ou Famalicão, vençam.

Dentro de duas semanas, as águias receberão o Santa Clara. Por sua vez, o Moreirense (6.º), que igualou as águias na tabela, visitará o Casa Pia.