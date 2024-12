Um momento de inspiração de Aktürkoglu, aos 29 minutos, foi suficiente para o Benfica vencer o Vitória de Guimarães, na 13.ª ronda da Liga. Na tarde deste sábado, os comandados de Bruno Lage estiveram longe de convencer os adeptos, no Estádio da Luz.

Ainda assim, o décimo triunfo no campeonato permite às águias – ainda com um jogo em atraso, na Choupana – se aproximarem do líder Sporting. A diferença é, agora, de dois pontos, já que o Benfica atingiu os 31 pontos e o 2.º lugar.

Resta, por isso, aguardar pelo desfecho do Famalicão-FC Porto, para conhecer a posição no fim desta ronda.

No calendário do Benfica segue-se a receção ao Bolonha, para a Champions, e a visita ao AVS (14.º), na tarde de 15 de dezembro (18h).

Por sua vez, o Vitória de Guimarães retomou o trilho das derrotas, permanecendo no 6.º posto, com 21 pontos, não aproveitando o resultado negativo do Sp. Braga (5.º). Segue-se a visita ao Rio Ave (9.º), na noite de 16 de dezembro (20h45).

Ora veja.