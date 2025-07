Richard Ríos e Nicolás Otamendi tiveram as suas desavenças num jogo de seleções, em que o colombiano chamou o argentino de «velho», mas isso parece ser passado.

Agora são colegas de equipa no Benfica e têm uma chance de se conhecer melhor. O ponto de partida para o 'reestabelecimento' da relação foi mostrado pelo Benfica, através de um vídeo partilhado nas redes sociais.

Já depois do clube ter brincado com a situação mostrando uma suposta luta de boxe entre os dois jogadores, o Benfica partilhou o verdadeiro reencontro no balneário. Foi feito de sorrisos.

Nele ouve-se Otamendi a fazer várias questões ao novo reforço, como por exemplo se já tem casa em Portugal. Ríos admitiu algum «cansaço» após o processo de transferência e as viagens (com Enzo Barrenechea e Gianluca Prestianni atentos à conversa).

Veja o vídeo: