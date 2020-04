Sem poder jogar no Brasil, devido às restrições impostas pela covid-19, Pedrinho já começou a despedir-se do Corinthians e a preparar as malas para se juntar ao Benfica em Lisboa. Este domingo, o médico Kalil Jorge, vice-diretor do clube paulista, divulgou um vídeo em jeito de despedida do avançado.

Pedrinho tem uma relação especial com o dirigente, uma vez que Kalil Jorge também é o médico que está a acompanhar o pai do jogador. Foi nesse contexto que os dois divulgaram um vídeo nas redes sociais. «Foi uma honra tratar seu pai. Agora, você estará realizando um sonho de jogar na Europa! Esse menino é um exemplo de dedicação à família! Que Deus o acompanhe», escreveu o doutor Jorge Kalil.

O acordo com o Benfica permitia que Pedrinho continuasse a representar o Corinthians até ao final do Estadual de São Paulo, mas com a competição suspensa é pouco provável que o jogador volte a vestir a camisola do Timão esta época.

Pedrinho tem estado em casa, ainda não tem uma data para se apresentar em Lisboa, mas deverá viajar assim que a situação em redor da pandemia estabilize e permita novamente viagens transatlânticas.