VÍDEO: plantel do Benfica celebra aniversário com bolo no balneário
José Mourinho, Mário Branco e Simão Sabrosa juntaram-se aos jogadores para um momento especial
O Benfica celebra neste sábado 122 anos de história e o plantel às ordens de José Mourinho assinalou a data no balneário, com direito a bolo e contando com a presença de Mário Branco e Simão Sabrosa. De notar igualmente que Rafa Silva e Prestianni, ao contrário dos colegas, não estão equipados.
O Benfica encerra a 24.ª jornada da Liga na segunda-feira (20h15). As águias ocupam o terceiro lugar do campeonato e visitam o Gil Vicente (5.º).
