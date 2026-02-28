O Benfica celebra neste sábado 122 anos de história e o plantel às ordens de José Mourinho assinalou a data no balneário, com direito a bolo e contando com a presença de Mário Branco e Simão Sabrosa. De notar igualmente que Rafa Silva e Prestianni, ao contrário dos colegas, não estão equipados.

O Benfica encerra a 24.ª jornada da Liga na segunda-feira (20h15). As águias ocupam o terceiro lugar do campeonato e visitam o Gil Vicente (5.º).

RELACIONADOS
Mundial 2026: FIFA atenta à situação no Irão
Liga: VAR do Sporting-Famalicão avaliado com nota negativa
Voleibol: Sporting segue na liderança, Benfica continua na perseguição