O plantel do Benfica, sob o comando de José Mourinho, prestou esta sexta-feira uma sentida homenagem a Silvino Louro, antigo guarda-redes do clube que faleceu aos 67 anos.

Antes do último treino de preparação para a receção ao Vitória, Mourinho reuniu os jogadores numa roda no centro do relvado e, ao som de um apito, deu início a uma sentida homenagem ao antigo guarda-redes que também foi adjunto de Mourinho.

Um tributo que deixou o treinador visivelmente emocionado.

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