O plantel do Benfica regressou este domingo aos treinos, após um dia de folga que se seguiu ao dérbi com o Sporting. Mas não foi um regresso qualquer. Como o clube mostrou nas redes sociais, os jogadores surgiram de auscultadores nos ouvidos.

Pelos vistos, ou pela forma como alguns (como Otamendi, por exemplo) se abanam, estavam a ouvir música. Segundo foi possível saber, trata-se de uma iniciativa de marketing, que obriga até os funcionários de apoio à primeira equipa a usar auscultadores.