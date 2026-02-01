O Benfica já está em Tondela, tendo chegado à cidade do distrito de Viseu pela noite deste sábado. A comitiva chegou de autocarro à unidade hoteleira onde ficaram alojados esta noite.

No vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais é possível ver que Gianluca Prestianni integra a comitiva, apesar de ter sofrido problemas físicos no joelho esquerdo de forma curiosa - com um 'carrinho' do treinador-adjunto João Tralhão nos festejos da vitória sobre o Real Madrid (4-2).

Assim sendo, é possível que o jogador esteja pronto para ajudar a equipa em campo no domingo, pelas 20h30, em jogo da 20.ª jornada da Liga portuguesa. O argentino foi um dos que acederam aos pedidos dos adeptos, assinando autógrafos e tirando fotografias.

Outros jogadores habitualmente chamados à convocatória por Mourinho aparecem nas imagens: Aursnes, Barrenechea, Sudakov ou Leandro Barreiro. Ora veja: