Shéu Han, um dos símbolos do Benfica, foi ovacionado e aplaudido de pé este sábado quando foi distinguido com o Emblema de Ouro que assinala os cinquenta anos de sócio do antigo jogador.

Um dia em que 1.071 sócios foram agraciados com os Anéis de Platina e os Emblemas de Ouro e Prata que assinalam, respetivamente, os 75, 50 e 25 anos de ligação ao público.

Um dia especial para o clube e ainda mais especial para Shéu Han, o sócio mais ovacionado neste «noite de mística» do clube da Luz que decorreu no Pavilhão Fidelidade.

Shéu Han, natural de Moçambique, foi internacional português e jogou no Benfica de 1970 a 1989, somando 488 jogos e conquistando 17 títulos. Depois de terminar a carreira, manteve sempre uma ligação ao Benfica, primeiro como treinador e depois como secretário técnico, cargo que desempenhou até 2018.