Tiago Dantas já treinou esta quarta-feira com a equipa principal do Bayern Munique, segundo as imagens divulgadas pelo próprio clube bávaro nas redes sociais.

O jovem cedido pelo Benfica, tal como os outros reforços do campeão europeu, como Choupo-Moting (PSG), Marco Roca (Espanhol) e Bouna Sarr (Marselha), foram filmados a subir ao relvado do centro de treinos da equipa alemã e, depois a conversarem com Hans-Dieter Flick.

Recordamos que o jovem formado no Benfica viajou na terça-feira, ao final da tarde, rumo a Munique, depois do clube português ter confirmado um acordo para a cedência, por empréstimo, até ao final da temporada.