VÍDEOS: Aktürkoglu entrou a sorrir e acabou muito irritado
Turco até chutou uma bola para longe após o apito final do árbitro
Foi um jogo de emoções contrastantes para Aktürkoglu: o turco começou o jogo no banco, mas até entrou em campo bem disposto: aos 67 minutos, substituiu Schjelderup, aplaudiu o companheiro e sorriu perante qualquer coisa que o divertiu.
Após o apito final, porém, o jogador turco estava claramente chateado: começou por sair rapidamente do relvado, enquanto os restantes jogadores se juntavam no centro do campo. Depois disso, e confortado por alguns colegas, voltou ao centro do relvado, mas acabou por não se acalmar e até chutou uma bola para longe.
Segundo foi explicado, Aktürkoglu estava frustrado com uma ou outra jogada que não lhe correu bem e reagiu de uma forma muiton própria.
VÍDEO DO MOMENTO EM QUE ENTROU EM CAMPO:
VÍDEO DA IRRITAÇÃO NO FINAL DO JOGO: