Luís Filipe Vieira abriu jogo sobre a possibilidade de se candidatar à presidência do Benfica, cujo ato eleitoral está agendado para 9 de outubro. Em entrevista ao NOW, na noite desta sexta-feira, o antigo presidente das águias – entre 2003 e 2021 – prometeu esclarecer o futuro entre 11 e 17 de agosto.

«Estou à espera da resposta de uma pessoa e, na próxima semana, vou tomar uma decisão. Se for favorável, na outra semana anuncio a candidatura. Tenho de ter certezas. Quero ter competitividade para voltar a ser campeão.»

«Não falamos de jogadores ou treinadores. Tenho de ter noção exata: se me candidatar, é para ganhar. Tenho de estar preparado para responder a tudo no imediato. Se for para ser candidato, não quero ter problemas», começou por referir.

Recorde o desenrolar desta entrevista.

Questionado sobre a eventualidade de Sérgio Conceição ser usado como bandeira de campanha, Vieira recuou no tempo.

«Conheço-o desde os anos em que o Rodrigo, o filho, jogava no Seixal [entre 2014 e 2020]. Estou à vontade com o Sérgio, temos uma boa relação. Apenas isso. Quem quiser ser presidente do Benfica, não pode agir emocionalmente», atirou.

Sobre Bruno Lage, o antigo presidente dos encarnados apenas proferiu elogios.

«Sou a pessoa que melhor conhece Bruno Lage. Contratei-o para a equipa B, com um ordenado que ninguém recebia na equipa B. Precisava dele para produzir jogadores. E promovi-o à equipa principal. Fui eu, também, que o despedi, numa decisão aprovada pelo Conselho de Administração. Não há quem queira que o Bruno Lage vença mais do que eu. Temos uma boa relação.»

Nesta entrevista – que durou quase duas horas – Luís Filipe Vieira nunca assumiu a candidatura, mas nem por isso abdicou do discurso de campanha. Por isso, visou Pedro Proença, Liga, Federação e, em particular, o projeto Benfica District e a gestão das infraestruturas por parte da administração encabeçada por Rui Costa.

«Os mesmos arquitetos que desenharam o Benfica District, desenharam outro projeto em 2019, mas entendemos que era demasiado dispendioso e desistimos. São as mesmas imagens que fizeram para a nossa administração em abril ou maio de 2019. Já em 2019 não servia, hoje muito menos.»

«Orçamento de 200 milhões de euros? Vai ultrapassar os 300 milhões. E não é prioritário para o Benfica. Neste momento temos um grave problema com os Red Pass, devemos resolver a fila de espera de 20 mil pessoas, adicionando 20 mil lugares ao Estádio da Luz, com melhor qualidade no serviço de restauração.»

«As infraestruturas devem ser renovadas. O Seixal, por exemplo, é a ponte do investimento do Benfica. Todas as grandes equipas estão a investir na formação, o Benfica não pode ignorar esta tendência. Parte da dívida do clube foi paga com a formação», argumentou.

Já sobre o mercado de transferências em curso, o experiente dirigente de 76 anos criticou a «timing» e a estratégia de recrutamento, e comentou a contratação falhada de João Félix.

«Por que motivo Rui Costa não o tentou contratar em 2024? Há um ano, o jogador estava na mesma situação. Um jogador que sai do Benfica, só poderia regressar com 31 ou 32 anos. Já viu o esforço que o Benfica está a fazer no mercado? Eu não faria esse esforço pelo João Félix. E não vai ficar livre no mercado em breve».

Por fim, entre fintas aos casos de justiça em que está envolvido, Luís Filipe Vieira abordou a Operação LEX, cujo julgamento vai começar a 15, 22 ou 29 de outubro, poucos dias após as eleições no Benfica. A data definitiva para o início do julgamento vai ser fixada após as férias judiciais.

«Não vivo com fantasmas, até hoje o Benfica não foi condenado, nem eu. Confio cegamente na justiça portuguesa. Sou inocente», terminou.

Além de Rui Costa, também João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho são candidatos à presidência do Benfica. Resta conhecer a decisão oficial de Luís Filipe Vieira.