Numa altura de indefinição relativamente ao retorno da Liga, o presidente do Benfica escreveu uma carta aos associados do clube, transmitindo uma mensagem de esperança. Luís Filipe Vieira garantiu que em breve o Benfica «voltará a festejar no Marquês» numa alusão à conquista do título nacional.



«Todos sonhamos com o regresso à normalidade, à emoção dos golos ou aos reencontros daquele sentir únicos que nos faz diferentes. Estou certo, que em breve voltaremos a estar próximos, em encher estádios e pavilhões, a vibrar com o trabalho das nossas equipas e dos atletas e a sentir a alma benfiquista e a nossa mística. Voltaremos em brave a festejar no Marquês», lê-se na carta.



O dirigente mostrou plena confiança na força da estrutura do clube para enfrentar as dificuldades causadas pela pandemia de Covid-19. «Os resultados do trabalho realizado ao longo destes anos, permitem-nos enfrentar com confiança, segurança, determinação e esperança as dificuldades que nos esperam. Já demos provas disso no passado, será assim no futuro», frisou.



Vieira acrescentou ainda que os encarnados estão à disposição dos adeptos para o que for necessário. «Contem connosco, contactem-nos, e estaremos aqui para, dentro das nossas possibilidades, vos apoiarmos para ultrapassar esta fase difícil. Estamos aqui, e vamos continuar por aqui, ao serviço do clube porque queremos, nestes tempos difíceis para todos, reforçar a nossa ligação aos sócios que são alma deste clube», frisou.



O líder máximo das águias louvou o esforço de todos os profissionais de saúde e terminou a mensagem referindo que nesta fase só há um clube.



«Como disse, e repito, nesta batalha que estamos a enfrentar, só existe um clube e só existe um desígnio, cuidarmos uns dos outros e salvaguardar vidas humanas», concluiu.