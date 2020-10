O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, revelou na noite deste domingo que a decisão em contratar Jorge Jesus foi tomada em «março ou abril». O dirigente contou que esteve em casa de Jesus, antes de o técnico regressar ao Brasil.



«Entendi que o devia contratar depois de uma conversa em casa dele. Ainda era o Bruno Lage o treinador. Foi ali em março ou abril que falei com ele», afirmou Vieira num programa da RTP.



Recorde-se que Bruno Lage foi despedido do comando técnico do Benfica no início de julho. Em «março/abril», o Benfica estava a um ponto do então líder FC Porto. A Liga 19/20 foi suspensa depois da jornada 24, quando as águias empataram em Setúbal.



Mais tarde, a 2 de junho, Vieira garantiu a continuidade de Bruno Lage no Benfica para «a próxima época». A afirmação terá sido feita, por isso, pelo menos dois meses da conversa em casa de Jesus.