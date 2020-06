O presidente do Benfica dirigiu-se ao plantel no Seixal após o empate frente ao Tondela e do ataque ao autocarro. Bruno Lage confirmou o diálogo entre Luís Filipe Vieira e o grupo e descreveu-a como «uma conversa de pai para filhos».



«O presidente vai ao balneário quando entender. Aquilo a que assisti foi uma conversa de pai para filhos», limitou-se a dizer o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Portimonense, desta quarta-feira.



[em atualização]